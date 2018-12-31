Кроссовер Skoda Karoq RS выйдет на рынок в 2019 году

Редакция автомобильного портала Auto Bild сообщила о том, что в 2019 году на европейский рынок выйдет «заряженная» версия кроссовера Skoda Karoq с шильдиком RS.

Автомобиль расположится в модельном ряду чешской марки на ступень ниже Kodiaq RS. Стоимость кроссовера составит менее 40 тысяч евро.

Напомним, что старший брат «Карока», Kodiaq RS комплектуется 2-литровым мотором на 240 лошадиных сил при 500 Нм пикового крутящего момента.

Ожидается, что Karoq RS будет использовать 2-литровый бензиновый агрегат TSI, который сейчас устанавливают в «паркетник» Cupra Ateca, где этот мотор развивает 300 лошадиных сил.

Других подробностей относительно данного проекта не приводится.