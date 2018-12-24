Компания Mercedes открыла автосалон для детей

Немецкий бренд сообщил о том, что открыл первый в мире автосалон для самых маленьких. Он располагается в Пенсильвании и является полноценной имитацией современного и всем привычного дилерского центра по продаже автомобилей бренда. Однако, вместо реального модельного ряда фирмы Mercedes, в продаже будут детские копии.

Для маленьких покупателей будет доступен полный спектр услуг, включая тест-драйв. В ассортименте есть практически все самые популярные модели бренда за всю его историю.



После того, как маленький клиент насладиться ездой на новом автомобиле, ему будет вручена раскраска, представляющая собой реальную инструкцию по эксплуатации. Более того, малыши могут получить водительские права, которые сложно отличить от настоящих.

В компании отметили, что чрезвычайно довольны воплощением своей давней мечты. В новом автосалоне представлены машины, которые могут развивать скорость до 6 километров в час. При этом, они изготовлены в соответствии со всеми канонами безопасности. Приобрести детские автомобили также можно будет через официальный интернет-магазин бренда.