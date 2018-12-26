Китайцы готовят дешевую копию Land Cruiser 200

На китайском авторынке стоимость внедорожника Land Cruiser 200 никогда не была низкой. Поскольку внедорожник поставляется в «Поднебесную» напрямую из Японии его ценник составляет 770 тысяч юаней или 7 миллионов 600 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.

Автомобильная компания Hengtian Automobile решила помочь китайским автолюбителям обзавестись альтернативой LC200, причем местного производства.

На днях в базе Министерства промышленности КНР появились первые сведения относительно новинки. Клон Land Cruiser 200 получит название L4600 и поступит в реализацию в Китае в начале 2019 года.Ожидается, что новинка станет бюджетной альтернативой LC200 от Toyota.

При этом отмечается, что конструкция шасси и силового каркаса кузова китайского внедорожника спроектирована на базе оригинального Land Cruiser 200, правда информации о том, приобретали ли китайцы лицензию или попросту «своровали» идею, нет. При этом визуально оба автомобиля имеют не так много сходств за исключением общей стилистики и размеров, а радиаторная решетка L4600 и вовсе выполнена в стиле «Прадо».

Приводить в движение китайскую копию «200-го Крузака» будет 4,6-литровый бензиновый двигатель фирмы Futai, мощность которого составляет 286 лошадиных сил. В качестве трансмиссий предложат «механику» или «автомат». Приобрести Hengtian L4600 в КНР можно будет как в 5-местном, так и 7-местном исполнениях.