Kia Sportage получит новый мотор

Корейский бренд сообщил о том, что подготовил для кроссовера модели Kia Sportage очередные обновления. В частности, речь идёт о расширении силового ряда. Теперь будет доступен агрегат с объёмом в 1.4 литра, который имеет мощность в 140 лошадиных сил.

Новый мотор будет работать вместе с коробкой передач на 7 ступеней автоматического типа. В продаже эта модификация появится в новом году. Но, пока что география продаж обновлённого кроссовера будет ограничена рынком Поднебесной. Хотя, инсайдеры предполагают, что расширенная моторная гамма в середине нового года будет доступна и в Европе.

Что же касается китайского рынка, то данная модель там показывает неплохие результаты продаж. Только в ноябре в КНР было реализовано больше 11 тысяч экземпляров авто, которые оснащены двухлитровым атмосферником. Ценник на такую модификацию стартует от 1 миллиона 156 тысяч рублей.