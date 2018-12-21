Kia Sportage получил полностью новый интерьер

Китайский офис компании Kia опубликовал официальные фотографии интерьера обновленного кроссовера Sportage 2019, который готовится к выходу на рынок Китая.

Напомним, что на рынке «Поднебесной» данная модель продается под другим названием – KX5.

Судя по опубликованным в Сети снимкам, салон кроссовера будет выглядеть совершенно иначе, чем у его предшественника.

Так, передняя панель оказалась полностью новой, а над центральной консолью возвышается большой дисплей мультимедийной системы. Приборная панель стала наполовину виртуальной, а блок управления климатом был модернизирован.

В моторную линейку кроссовера войдет 2-литровый бензиновый «атмосферник» на 161 лошадиную силу, а также 1,6-литровый турбированный двигатель на 177 «скакунов».

Тестовое производство Kia KX5 2019 уже ведется на мощностях совместного предприятия Hyundai-Kia и Dongfeng. Цена на автомобиль пока не объявлена, но ожидается, что она составит минимум 173 тысячи юаней или 1 миллион 700 тысяч рублей по актуальному курсу.