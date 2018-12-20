Камеры будут устанавливать на всех железнодорожных переездах

В настоящее время в стране существует только 128 переездов через железную дорогу, которые оборудованы камерами фиксации нарушений. Однако, чиновники сообщают, что в скором времени их станет значительно больше.

В третьем чтении был принят законопроект, который предполагает, что камеры не нужно будет устанавливать на местах пересечения железнодорожного полотна с дорогами частного пользования и магистралями необщего пользования. На всех же остальных местах пересечений фиксирующие видео комплексы должны будут появиться в обязательном порядке.

Согласно сведениям профильного ведомства, всего таких объектов в стране более 10 тысяч единиц. Из них на те участки, где железнодорожное полотно пересекается с дорогами необщего пользования приходится менее полутысячи.

Отметим, что первые камеры появились на переездах ещё около 10 лет назад. Сейчас штраф за нарушение правил дорожного движения при пересечении полотна ж/д составляет 1 тысячу рублей. А в прошлом году чиновники даже пытались повысить его в 5 раз, однако, не нашли должной поддержки.