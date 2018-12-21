Какие новинки от Toyota появятся в России в 2019 году

Представители пресс-службы компании Toyota назвали две новые модели марки, которые появятся в продаже на российском авторынке в 2019 году. Ожидается, что в будущем году японцы начнут реализацию в нашей стране нового поколения своего популярного седана C-класса Corolla, а также кроссовера RAV4 новой генерации.

Четырехдверка «Королла» разработана на архитектуре TNGA, которая является базовой для моделей Prius и C-HR. Информации о том, какая моторная гамма будет доступна для покупателей новой Corolla в РФ, пока нет.

Что касается нового поколения RAV4, то он создан на базе концепт-кара FT-AC, дебютировавшего в Лос-Анджелесе в 2017 году. Автомобиль уже доступен в Европе, где его продают с 2,5-литровым бензиновым мотором и 8-диапазонным «автоматом», а также с системой полного привода. Кроме него есть и гибридная модификация этой модели.