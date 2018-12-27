JAC S4 и S7 в новом году будут покорять российский рынок

Стало известно, что автомобиль JAC S7 в наступающем году выйдет на отечественный рынок. Поставки будут налажены из Казахстана. А вот машину модели S4 будут привозить напрямую из Поднебесной.

Отметим, что отечественное представительство бренда анонсировало скорый выход паркетников моделей S3 и S5 ещё в начале текущего года. Однако, модели в продажу так и не поступили. Это стало поводом для пересмотра эффективности работы с дилерскими центрами. И для расширения сети продаж компания уже подписала 12 новых контрактов. Таким образом в нескольких городах страны будут открыты новые торговые точки бренда. В частности, в столице, Челябинске и Самаре.

Модель S7 начали собирать только в начале этого года. На домашнем рынке она продаётся с полуторалитровым мотором отдачей в 163 лошадиные силы и с двухлитровым двигателем мощностью в 177 лошадиных сил.

Паркетник S4 оснащается полуторалитровым агрегатом с отдачей в 150 лошадей. Ему альтернативой выступает мотор объёмом в 1.6 литра с мощностью в 12 лошадиных сил. Цены для России пока держатся в тайне.