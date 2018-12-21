Известны цены на новый Range Rover Evoque в РФ

Сегодня официальные представители бренда Range Rover рассекретили стоимость всех модификаций своего нового автомобиля Evoque. Отметим, что впервые новинка была продемонстрирована ещё несколько недель назад в Англии.

До отечественных дилеров машина доберётся не раньше середины весны нового года. Однако, уже начиная с 3 января каждый желающий сможет оформить предварительный заказ на эту модель.

В базовой модификации автомобиль будет стоить от 2 миллионов 929 тысяч рублей. В данном случае будет значительно расширена система дополнительных опций. В частности, будет доступна функция подогрева двигателя в холодную погоду, а также подогрев зеркал и ветрового стекла. В салоне будет красоваться шикарная мультимедийная система с тачскрином диагональю в 10 дюймов. Предусмотрено несколько ассистентов для водителя.

Самой дорогой окажется версия под названием First Edition. За неё покупателю придётся выложить от 4 миллионов 637 тысяч рублей. Всего же производитель представит на российском рынке 7 различных модификаций