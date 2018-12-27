Инспекторы в РФ получат видеорегистраторы

Представители Государственной автомобильной инспекции заявили о том, что все дорожные инспекторы в скором времени будут оснащена видеорегистраторами. Прибор будет функционировать в рабочее время.

Сообщается, что таким образом планируется начать более решительные действия в борьбе с коррупционной составляющей, которая сейчас процветает в рядах ГИБДД. Видеорегистратор станет серьёзным барьером для тех, кто захочет наживаться незаконным методом. Все записи будут напрямую поступать в дежурную часть и проверяться внутренней службой безопасности.

В ведомстве также уточнили, что выражают огромную благодарность всем неравнодушным россиянам, которые лично снимали на камеру нарушения своих обязанностей дорожными инспекторами. В отношении каждого случая была начато разбирательство и каждый виновник получит по заслугам.