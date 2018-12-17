Infiniti сообщил о выходе первого электропаркетника

Компания Infiniti опубликовала в сети фотографии своего первого полностью электрифицированного кроссовера. Новинка должна быть официально представлена уже в начале нового года.

Отметим, что 2019 год станет для премиального суббренда знаковым, так как фирма будет праздновать своё тридцатилетие на рынке. Премьера первого автомобиля бренда состоялась в Детройте. И именно там ожидается увидеть спустя 30 лет новый электрический кроссовер, который откроет для бренда новые пути развития.

Сообщается, что изначально разработчики покажут концептуальную модель. Однако, инсайдеры полагают, что она мало чем будет отличаться от серийной модификации. Пока что в сети появилась только одна фотография розеточного автомобиля. А вот о технических характеристиках пока нет никакой информации. Известно лишь, что для изготовления кроссовера была выбрана новая тележка, предполагающая необычное расположение основных агрегатов. В результате удалось увеличить полезную площадь салона автомобиля.

Пока что неясно, выйдет ли электрокроссовер бренда у нас в стране. Но, специалисты полагают, что на это можно рассчитывать. Ведь многие премиальные «зелёные» машины уже доступны в России, несмотря на относительно невысокий спрос.