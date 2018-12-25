Hyundai отзывает в России новые Santa Fe

Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai сообщил об отзыве в России кроссоверов Santa Fe, реализованных в стране с 1 сентября 2018 года. Соответствующее сообщение разместило у себя на сайте Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причина отзывной акции связана с обнаруженной неисправностью в системе пассивной безопасности.

Так, в отозванных кроссоверах существует вероятность повреждения материала подушки безопасности при ее срабатывании.

Уполномоченные представители «Хендэ Мотор Мануфактуринг» оповестят всех владельцев отзованных кроссоверов Santa Fe о необходимости посещения ближайшего дилерского центра. Ремонтные работы будут проводиться за счет автопроизводителя.