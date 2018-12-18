Hyundai начал тесты ультрабюджетного кроссовера Styx

Компания Hyundai приступила к первым тестовым испытаниям своего нового ультрабюджетного кроссовера Styx, который южнокорейцы готовят для индийского рынка. Производство автомобиля начнется до конца этого года, а продажи стартуют в первом квартале 2019 года.

На днях фотошпионы засняли тестовый прототип нового «паркетника» Hyundai на автовозе в Южной Корее.

Дизайн новинки будет иметь множество схожих черт с концепт-каром Carlino, представленным еще в 2016 году.

В модельном ряду корейской марки новый кроссовер Styx расположится на ступень ниже Creta. В моторную гамму автомобиля войдет 1-литровый бензиновый агрегат на 100 и 120 лошадиных сил, а также 1,5-литровый дизель на 90 «лошадей». В качестве трансмиссий покупателям предложат 6-ступенчатую МКПП или 7-диапазонный робот с двойным сцеплением.