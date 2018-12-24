Hyundai Creta 2019 в юбилейной версии вышел в продажу

Компания Hyundai приступила к продажам юбилейной версии кроссовера Creta 2019 (ix25). Автомобиль вышел на рынок Китая, где его стартовая стоимость составляет 136 тысяч 300 юаней, что в пересчете на рубли – 1 миллион 345 тысяч рублей по актуальному курсу.

Лимитированная «Крета» была представлена дилерам на специальном мероприятии, посвященном выпуску 10-миллионного автомобиля Hyundai на заводах в «Поднебесной».

Информации о том, чем специальная версия Creta отличается от обычной, пока нет, однако, судя по опубликованным фотографиям, машины юбилейной серии получат белый цвет кузова, светодиодные дневные ходовые огни и слегка модернизированную задние фонари.

Приводить в движение кроссовер будет 1,6-литровый атмосферный мотор, выдающий 128 лошадиных сил, работающий в связке с безальтернативным 6-диапазонным «автоматом» и передним приводом.

В базовой версии особая версия Creta/ix25 получит такие опции, как система запуска мотора с кнопки, система стабилизации, шесть подушек безопасности, подогрев всех сидений, камера заднего вида, а также 17-дюймовые колеса и мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном.