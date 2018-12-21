Голубой УАЗ “Патриот” сфотографировали в Москве

В Сети опубликована фотография внедорожника УАЗ “Патриот” необычного голубого цвета. Снимок сделал один из пользователей сайта «Avto-nomer».

Как известно, ульяновцы никогда не красили свои машины в такой цвет, так что яркий окрас машины, замеченной на одной из парковок в Москве, результат стараний ее владельца, а никак не “УАЗа”.

Как отмечает издание Wroom, сейчас внедорожники Patriot красят в черный, белый, коричневый, а также темно-синий цвета. Кроме того в палитре этой модели есть несколько оттенков серого и зеленого цвета.

Летом этого года «УАЗ» приступил к продажам специальной экспедиционной версии «Патриота», кузов которой был выкрашен в яркий оранжевый цвет.

Напомним, что в начале этого месяца Daily-Motor сообщал о планах по старту продаж в 2019 году новой версии внедорожника «Патриот», оснащенного автоматической трансмиссией. В качестве коробки выступит агрегат фирмы Punch Powertrain с шестью диапазонами.