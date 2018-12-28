GM в 2020 году представит новый пикап Unibody

Концерн General Motors анонсировал презентацию своего нового компактного пикапа Unibody. Автомобиль официально дебютирует в 2020 году.

Первым рынком для новинки станет рынок Южной Америки, где пикап будет конкурировать с Renault Oroch и Fiat Toro.

Технических подробностей относительно новой модели GM пока нет, но, по слухам, под капот автомобиля могут установить 1,4-литровый бензиновый агрегат с турбиной, выдающий 153 лошадиные силы. Пару ему может составить 6-ступенчатая «механика».

В модельном ряду компании General Motors новый пикап Unibody должен заменить устаревшую модель Chevrolet Montana, которая выпускается еще с 2003 года практически без обновлений.