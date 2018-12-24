ГИБДД хочет полностью перейти на электронные документы

Введение электронных документов для автомобилистов может существенно упростить жизнь многим. В профильном ведомстве сейчас проходит тестирование системы распознавания водителей по чертам лица. Именно так в дальнейшем планируется проверять наличие прав и прочую информацию об автомобилисте.

Сообщается, что всё, что нужно будет инспекторам – это наличие планшета с подключением к специальной базе данных. Таким образом, благодаря современной автоматизации, водителю больше не нужно будет возить с собой документы, так как все сведения будут в цифровом виде.

На данный момент ведомство уже снабдило около 22 тысяч своих сотрудников новыми планшетами. Однако, когда именно все сотрудники ГИБДД получат такие гаджеты – пока неясно, так как инфраструктура для этого ещё не готова.

В новом году планируется создание специального приложения, в котором сможет регистрироваться водитель для работы с порталом государственных услуг. Таким образом инспекторы смогут получать о водителе, отсканировав его лицо, абсолютно все данные. Полностью проект по оцифровке документов в ведомстве планируют завершить через 6 лет.