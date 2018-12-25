Geely готовит к премьере достойную альтернативу Tesla Model 3

Китайский автомобильный производитель сообщил о скором выходе своего электрифицированного седана. По слухам, новинка станет отличным аналогом Tesla Model 3, при этом ценник будет намного ниже.

Сегодня в сети появились официальные фотографии четырёхдверки. Пока что известно лишь кодовое название авто – GE11. Оно используется внутри компании. А под какой моделью новинка поступит в продажу – пока неясного.

Автомобиль отличается обновлённым логотипом бренда, а также отсутствием имитации решётки радиатора. Технические характеристики машины пока держатся в тайне. Неизвестной остаётся и точная дата премьеры.

Несмотря на скромный набор информации от производителей, инсайдерам за последние недели удалось раздобыть немало ценных сведений. В сети даже были опубликованы шпионские фотографии салона электрокара, который получит шикарную систему мультимедиа с крупным тачскрином. В продажу новинка должна поступить с силовой установкой мощностью в 177 лошадей. Хотя ёмкость встроенного аккумулятора пока держится в секрете.