FAW привезет кроссовер Besturn X40 в РФ весной 2019 года

Китайская автомобильная марка FAW назвала предварительную дату старта реализации в России своего нового кроссовера под названием Besturn X40. Изначально ожидалось, что новинка поступит на российский рынок в декабре этого года, но в итоге сроки сдвинулись и «паркетник» из «Поднебесной» появится у нас весной 2019-го (предположительно в апреле-мае).

На местном авторынке модель Besturn X40 доступен с 2017 года. В России новинка будет комплектоваться 1,6-литровым бензиновым двигателем, выдающим 108 лошадиных сил. Пару ему составит 5-ступенчатая механическая коробка передач или 6-диапазонный «автомат».

В арсенал базовой версии кроссовера войдут: 17-дюймовые колеса, задние парктроники, боковые подушки безопасности, система мониторинга давления в покрышках, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и многое другое.

Конкурировать на российском авторынке новый FAW Besturn X40 будет со своими земляками в виде Changan CS35 и Chery Tiggo 3.