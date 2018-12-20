Электрический Jaguar I-Pace добрался до России

Электрический Jaguar I-Pace добрался до России

Компания Jaguar приступила к продажам на российском авторынке электрического кроссовера I-Pace. Стоимость базовой комплектации новинки составляет 6 миллионов 107 тысяч рублей.

В России электрокар доступен в трех комплектациях и одной спецверсии First Edition. Кроссовер укомплектован 400-сильным электрическим мотором, работающим в паре с блоком литий-ионных аккумуляторов емкостью 90 кВт/ч. Запас хода нового I-Pace равен 470 километрам.

Полностью зарядить батареи кроссовера от штатной розетки с нуля удастся не раньше, чем через 10 часов. Тем не менее, на станциях быстрой зарядки сделать это можно будет всего за 40 минут.

Для покупателей этой модели также доступна 3-летняя гарантия на электрокар при пробеге до 100 тысяч километров. На комплект аккумуляторов срок гарантии составляет восемь лет или 160 тысяч километров пробега.

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