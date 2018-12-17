Brabus представил тюнингованный Mercedes G550

Немецкое тюнинг-ателье Brabus опубликовало на своих страницах в социальных сетях фотографии тюнингованной версии внедорожника Mercedes-Benz G550.

Автомобиль, доработанный специалистами ателье, получил песочный цвет кузова, колесные диски ярко-красного цвета, а также массивный аэрообвес.

В целом, цветовая гамма немецкого внедорожника намекает на его военную предрасположенность.

Кроме необычного цвета кузова и колес тюнингованный «Гелик» получил расширенные колесные арки, массивные бамперы, а также хромированные ступеньки.

В интерьере машины использована натуральная кожа черного и красного цветов с ромбовидной прострочкой.

Информации о том, будут ли продавать тюнингованный G-Class, или же он так и останется в личной коллекции Brabus, пока нет. Нет данных и о его возможной стоимости.