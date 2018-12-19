Борьба с поддельными удостоверениями продолжается

Если автошколы не подготовят отчёт о своих учениках и не сдадут его в определённые сроки, то их накажут штрафами. Однако, их размер вряд ли превысит сумму в 5 тысяч рублей.

Профильный государственный реестр сообщает, что с начала нового года стартует проект по сбору информации о всех, кто проходит водительские курсы. Отметим, что сама база данных функционирует уже 5 лет. Она была создана для того, чтобы бороться с поддельными документами и исключить коррупционную составляющую в автошколах. Раньше в эту базу загружали информацию только средние и высшие учебные заведения, теперь выполнять процедуру обяжут и автошколы.

Отметим, что после того, как учебные заведения начнут наполнять реестр, доступ к спискам получат инспекторы ГИБДД. Таким образом это не даст возможность «новичкам» использовать поддельные документы.

Инициаторы этого проекта полагают, что с помощью нововведения процедура получения прав станет прозрачнее и надёжнее. При этом, статистика говорит, что за последние 3 года в стране резко ухудшилось качество обучения водителей. В связи с этим в ведомстве разрабатывают план реформирования системы образования.