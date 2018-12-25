«АвтоВАЗ» выпустит к 2026 году восемь новых моделей

Представители отечественного автогиганта «АвтоВАЗ» сообщили о планах по выводу к 2026 году на рынок множества новых моделей. Так, до 2026 года концерн намерен выпустить восемь абсолютно новых моделей и еще девять фейслифтов уже имеющихся.

Среди новинок, которые появились в уходящем году, указаны седан Lada Vesta Cross, появившийся на рынке в июне этого года. В августе в продажу поступило обновленное семейство Lada Granta, а в ноябре дилеры начали реализацию Lada XRay Cross.

Кроме того, на Московском автосалоне (ММАС-2018) в конце августа состоялась официальная презентация нового концепт-кара Lada 4×4 Vision, являющегося предвестником новой генерации легендарной Lada 4×4 («Нива»), правда информации о том, когда появится серийный образец этого внедорожника, пока нет. Помимо этой модели «вазовцы» показали еще четыре новые модели, которые выйдут в продажу в ближайшие годы.