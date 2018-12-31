«АвтоВАЗ» отказался от выпуска спорт-версии Lada XRay

Компания “АвтоВАЗ” отказалась от разработки спорт-версии своего городского кроссовера Lada XRay, который должен был получить к своему названию приставку Sport.

Согласно информации, полученной из собственных источников изданием «Авторевю», руководство отечественного автогиганта сочло рыночный потенциал недостаточным для начала производства. Ожидалось, что данная модель, оснащенная 145-сильным двигателем, станет самой дорогой в линейке марки «Лада», что вряд ли подтолкнуло бы покупателей к его приобретению.

Напомним, что официальная презентация Lada XRay Sport в качестве концепт-кара состоялась в 2016 году на автомобильной выставке в Москве (ММАС-2016). Серийная версия автомобиля была показана на ММАС-2018.