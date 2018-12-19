Audi Q4 лишится переднеприводной модификации

В сети были опубликованы первые фотографии автомобиля Audi Q4, который проходил испытания. Снимки сделали фотошпионы.

Сообщается, что новинка дебютирует уже в третьем квартале нового года. Пока что названия модели остаётся под вопросом. Если верить фото, то большая часть кузова досталась новинке от актуальной модификации Q3. Силовая установка располагается поперёк, а привод должен стать только полным.

Предполагается, что под капотом новинки будет располагаться мотор на 2.0 литра, который имеет мощность от 150 до 230 лошадиных сил. Со временем должны появиться и спортивные версии, которые будут оснащены двигателем на 2.5 литра с отдачей до 400 лошадей.

Ожидается, что новинка появится в продаже и в нашей стране. Но рассчитывать на это раньше 2020 года не стоит. Сам же бренд показывает на отечественном рынке неплохие продажи. С начала года было продано на 6 процентов машин больше, чем годом ранее.