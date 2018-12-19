Audi Q4 лишится переднеприводной модификации

Audi Q4 лишится переднеприводной модификации

В сети были опубликованы первые фотографии автомобиля Audi Q4, который проходил испытания. Снимки сделали фотошпионы.

Сообщается, что новинка дебютирует уже в третьем квартале нового года. Пока что названия модели остаётся под вопросом. Если верить фото, то большая часть кузова досталась новинке от актуальной модификации Q3. Силовая установка располагается поперёк, а привод должен стать только полным.

Audi Q4 лишится переднеприводной модификации

Предполагается, что под капотом новинки будет располагаться мотор на 2.0 литра, который имеет мощность от 150 до 230 лошадиных сил. Со временем должны появиться и спортивные версии, которые будут оснащены двигателем на 2.5 литра с отдачей до 400 лошадей.

Ожидается, что новинка появится в продаже и в нашей стране. Но рассчитывать на это раньше 2020 года не стоит. Сам же бренд показывает на отечественном рынке неплохие продажи. С начала года было продано на 6 процентов машин больше, чем годом ранее.

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