Анонсирована дата дебюта новой Skoda Octavia

Компания Skoda анонсировала приблизительные сроки презентации нового поколения семейства Octavia.

Согласно информации, распространенной головным офисом «Шкода», дебют абсолютно новой «Октавии» состоится во второй половине 2019 года. Новинка будет представлена на автомобильной выставке во Франкфурте осенью.

Первоначально на рынок выйдет лифтбэк-версия этой модели, а уже спустя некоторое время стартуют продажи универсала Combi.

Что касается приблизительных сроков появления новой Skoda Octavia в России, то они пока не оглашены. Предполагается, что машины доберутся до дилеров не раньше середины 2020 года, так как компании будет необходимо наладить их локальное производство.

Как и четвертая генерация этой модели, пятое поколение будет построено на архитектуре MQB.